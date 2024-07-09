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Вторник, 9 июля 2024, 05:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

9 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09.07.2024, вторник

  • 10:00 Челябинск – Лекция о правилах перевозки детей в автомобиле и в общественном транспорте в рамках всероссийской акции «Везу детей безопасно» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

  • 12:00 Челябинск – Показ режиссерского эскиза по мотивам сказки «Летучий корабль» в рамках IV Лаборатории замыслов «Контур Сказки» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, большая сцена)

  • 16:00 Челябинск – Показ режиссерского эскиза по мотивам сказки «Девочка-птица» в рамках IV Лаборатории замыслов «Контур Сказки» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, большая сцена)

  • 16:00 Челябинск – Фестиваль библиотек «Праздник поэзии и семьи» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

  • 19:00 Челябинск – Дискуссия на тему «Театр для детей или детский театр?» в рамках IV Лаборатории замыслов «Контур Сказки» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, фойе)

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