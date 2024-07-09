Иномарка насмерть сбила магнитогорца, выходившего из трамвая

В Магнитогорске молодой человек погиб, выйдя из трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла в Магнитогорске в понедельник, 8 июля, в 20:40 на улице Трамвайная.

По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», сбил выходившего из трамвая пассажира. 20-летний магнитогорец от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Госавтоинспекция напоминает южноуральцам, что согласно КоАП РФ водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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