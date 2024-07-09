В России оборот кафе и ресторанов вырос на 7 процентов

Оборот в сфере общепита в России продолжает расти.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-апреле кафе и рестораны в России заработали, по данным Росстата, 1,01 триллиона рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует исследование INFOLine.
При этом сами исследователи уверены, что данные официальной статистики неполны. По их данным, оборот в первые четыре месяца текущего года вырос на 7%, достигнув 1,3 триллиона рублей.
В компании считают, что темпы прироста средств в сфере общепита почти сравнялись с динамикой продуктовой розницы, где обороты выросли на 7,3% (8,06 триллиона рублей).
При этом цены в кафе и ресторанах росли чуть быстрее, увеличившись на 10,3% к январю-апрелю 2023 года (ценники на полках магазинов переписали, прибавив в общей сложности 9%).
Впрочем, инфляция уже не слишком тормозит покупателей: и в рознице, и в общепите россияне увеличили свои траты на 20%.
Рост в этих двух сегментах стимулирует увеличение производства продуктов и питания, отмечают исследователи.
Так, индекс производства продуктов в январе-апреле 2024 года вырос на 7,2% – до 3,7 триллиона рублей. Динамика увеличения производства напитков почти вдвое выше – 14,2% (419 миллиардов рублей).
Челябинск, Виктор Елисеев
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