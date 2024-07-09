В Челябинске вынесли приговор мигранту, оскорбившему полицейскую

Выходец Киргизии получил срок за оскорбление сотрудницы полиции в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 9 июля, Металлургический районный суд Челябинска признал выходца из Киргизии виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Напомним, инцидент произошел утром 14 июня сего года на территории парка «Металлург» имени Тищенко. Полицию вызвали отдыхавшие в парке челябинцы, возмущенные поведением мигранта на детской площадке.

Однако появление стражей порядка мужчину лишь раззадорило. Особенно возмутило его присутствие женщины-полицейской. Он принялся ее оскорблять, в том числе грубой нецензурной бранью, а когда его пытались проводить до служебной машины, ударил полицейскую по руке.

Суд приговорил дебошира к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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