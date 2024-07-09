Южноуральская полиция накрыла наркохолдинг

Полицейские Челябинской области ликвидировали две лаборатории по производству наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четверо южноуральцев изготавливали наркозелье в гаражах. Криминальных химиков задержали оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России и областного полицейского главка при поддержке Росгвардии.

Двух наркодельцов, 41 и 40 лет, задержали в Миассе на территории гаражно-строительного кооператива. Здесь они и организовали лабораторию по производству «синтетики» в одном из боксов. Полицейские изъяли свыше килограмма свежеприготовленного наркотика, а также прекурсоры и реагенты, лабораторное оборудование, костюмы химической защиты.

Фото ГУ МВД РФ по Челябинской области

Кроме того, оперативники выяснили местонахождение еще порядка пяти килограммов уже готового смертельного зелья – его злоумышленники перевезли и спрятали на территории Башкирии. Наркотик также изъяли.

В ходе дальнейшей работы полиция вышла на двух соучастников подпольных химиков. Южноуральцев 28 и 33 лет задержали в Сосновском районе, когда они пытались оставить в тайнике порядка 600 граммов запрещенного нарковещества.

Синтетический наркотик произвели в лаборатории, которую задержанные оборудовали в гаражном боксе в Челябинске. В помещении полицейские обнаружили и изъяли свыше 25 килограммов запрещенной продукции, а также лабораторное оборудование.

Все криминальные химики стали фигурантами нескольких уголовных дел, соединенных в одно производство. Трое из криминального квартета ранее были судимы за совершение общеуголовных и наркопреступлений. Злоумышленники заключены под стражу. Всего в ходе операции изъято 30 кг «синтетики».

Фото ГУ МВД РФ по Челябинской области

Челябинск, Виктор Елисеев

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