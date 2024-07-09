Сим-карты одного из крупнейших операторов связи появятся в крупнейшей сети гипермаркетов

Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести в гипермаркетах сети «Лента». Соответствующая договорённость достигнута между сотовым оператором и одним из крупнейших ритейлеров страны.

Сим-карты оператора появятся в магазинах «Лента» уже в июле. На первом этапе их можно будет приобрести во всех гипермаркетах сети. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на другой формат розничных точек «Ленты» – супермаркеты. Решение примут по итогам анализа продаж ближе к концу года.

«Лента» является владельцем крупнейшей сети гипермаркетов в России. На сегодняшний день ритейлер объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого около 5,3 тысячи квадратных метров. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населённых пунктах. География работы охватывает 60 субъектов страны.

«За счёт столь масштабного регионального присутствия «Ленты» новый контракт на поставку сим-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», – поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим‑карты, автоматически поступает на его счёт в момент активации. Клиенты МегаФона могут выбрать удобный тарифный план на сайте Megafon.ru (раздел «Активировать сим‑карту»).

Также в «Ленте» можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи и интернете.

В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сети «Комус», принадлежащей одноимённому комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и гипермаркетах «Линия» в Черноземье.

Челябинск, Софья Артемьева

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