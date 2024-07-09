Москвич, вытянувший из любителя крипты 60 миллионов рублей, получил срок в Челябинске

Вынесли приговор жителю Москвы, уговорившему челябинца отдать ему 60 миллионов рублей для покупки криптовалюты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал ранее судимого 26-летнего жителя Москвы виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
На действия столичного обитателя пожаловался челябинец. Мужчина рассказал, что обратился к аферисту по рекомендации знакомого, предложившего тому заработать на покупке криптовалюты. С марта по апрель 2022 года он передал москвичу как лично, так и путем переводов, около 60 миллионов рублей.
«Брокер» поначалу переводил на криптокошелек южноуральца небольшие суммы, чем вызывал доверие. Но через какое-то время переводы прекратил, продолжая получать дополнительные вложения средств. Похищенные деньги он тратил по своему усмотрению.
На протяжении расследования москвич вину не признал, настаивая на том, что между ним и челябинцам сложились гражданско-правовые отношения, и ему просто не повезло в биржевой игре.
С учетом имеющейся судимости за хищение чужого имущества суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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