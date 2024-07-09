В Челябинской области размыло плотину на реке Катав

В Катав-Ивановском районе объявили о введении режима повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, сегодня, 9 июля, на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности в связи с размывом дамбы в селе в Верх-Катавка.

«Состоялось заседание КЧС, на котором было принято ввести режим повышенной готовности для органов и сил РСЧС. Определен ряд мер для недопущения чрезвычайной ситуации», – уточнили представители местных властей.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, с началом недели на Катав-Ивановский район обрушились дожди: за последние 24 часа уровень осадков составил 39 миллиметра (во время ливней в конце июня суточный уровень добирался до 78 миллиметров).

Результатом очередного природного катаклизма стало резкое повышение уровня воды в реке Катав.

Напомним, ранее синоптики объявили о надвигающих на Челябинскую область ливнях и возможности резкого повышения уровня воды в реках 9, 10 и 11 июля. Угроза нависла, прежде всего, над горными районами Южного Урала и реками бассейнов Урала и Камы (Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка). Река Катав является притоком Юрюзани.

Челябинск, Виктор Елисеев

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