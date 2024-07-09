Пожилой магнитогорец, застряв между машиной и полом гаража, три часа звал на помощь

В Магнитогорске отправившемуся за картошкой пенсионеру понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 8 июля, в Магнитогорске.

75-летний мужчина решил днем не беспокоить родственников и самостоятельно сходить в гараж за картошкой. Однако спускаясь в овощную яму, он неосторожно повернулся и оказался зажат между автомобилем, досками пола и обрезом ямы.

Ситуацию усугубило то, что узнать о произошедшем ЧП никто не мог. Телефона при себе у мужчины не было, а дверь гаража он сам закрыл изнутри на ключ, опасаясь за имущество во время своего нахождения в погребе.

Оставался шанс докричаться хоть до кого-то. Делать это пришлось более трех часов, пока в седьмом часу вечера глухой звук из-за ворот не услышал проходивший мимо мужчина. Очевидец вызвал охранника гаражного кооператива, а затем и спасателей.

После согласования с хозяином гаража спасатели сняли дверь с помощью бензинового мотореза, получили доступ внутрь, оказали помощь пострадавшему и освободили его из-под машины.

К счастью, осмотр показал, что серьезных повреждений пенсионеру удалось избежать, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели советуют в жаркие дни избегать серьезных физических нагрузок и одиночных работ, которые негативно сказываются на состоянии здоровья, а у людей с ослабленным здоровьем и преклонного возраста могут привести к серьезным проблемам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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