В Челябинской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка с ДЦП

В Челябинской области четвертые сутки ищут 14-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, отделом ведомства по Коркино в целях установления всех обстоятельств исчезновения 14-летнего жителя города возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Еткульском районе четвертые сутки продолжаются поиски мальчика с ДЦП. Он пропал еще утром 6 июля недалеко от села Бектыш, куда выехал с родителями за грибами. По словам родственников, мать пошла собирать грибы, подросток оставался с отцом в машине. Однако мужчина ненадолго отлучился, оставив сына запертым в автомобиле. Когда он вернулся, ребенка в салоне не было.

Исчезновение подростка обеспокоило не только местных жителей, но и жителей других регионов. За несколько дней к сотрудникам МЧС, полиции и Поисково-спасательной службы Челябинской области присоединились несколько десятков волонтеров Южного Урала, а также из других субъектов Федерации. Мальчика ищут около 170 человек. Задействована техника, в том числе подводный дрон. Однако пока усилия спасателей и волонтеров безрезультатны.

Теперь по факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственная группа. Кроме того, следователи СК России также участвуют в поисковых мероприятиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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