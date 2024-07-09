На Южном Урале растет число торговых точек, где можно снять наличные с карты в кассе

Услуга «Наличные на кассе» стала доступна более чем в тысяче магазинов Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, по данным на 1 апреля, на Южном Урале работает 1 тысяча 64 торговых точки, где можно снять наличные при использовании банковской карты. Их количество за последние полгода увеличилось на 15%.

В настоящее время снять деньги с банковской карты на кассе возможно в основном в супермаркетах и на автозаправочных станциях крупных федеральных сетей. Более четверти точек с сервисом «Наличные на кассе» располагаются в сельских населенных пунктах с численностью менее тысячи человек.

«Сейчас жители 142 населенных пунктов Челябинской области могут воспользоваться услугой «Наличные на кассе». В первую очередь этот сервис необходим в небольших поселках или в отдаленных районах нашего региона, где нет банкоматов или отделений банков – их жители могут без дополнительных усилий снять деньги с карты. Предпринимателям сервис дает возможность увеличить поток клиентов и сократить расходы на инкассацию», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе», надо совершить в торговой точке покупку и оплатить ее картой. Как правило, с одной карты можно снять до 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц. При этом комиссию за эту услугу магазин или автозаправка не берут, но ее может устанавливать банк, выпустивший карту. Уточнить условия можно по телефону банка, на его официальном сайте или в мобильном приложении.

Обычно торговые точки, предоставляющие такую услугу, размещают специальные наклейки на входе или на кассе. Если стикера нет, информацию об услуге можно уточнить у продавца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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