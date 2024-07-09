Южноуральские власти пошли на уступки собственникам «жирных» участков в центре Челябинска, изымаемых под метротрам

Представители подконтрольной правительству Южного Урала структуры согласилась сократить площадь двух изымаемых под метротрам участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области готовит новое распоряжение по изъятию земельных участков под строительство подземной линии метротрамвая в областном центре. Об этом представители истцов заявили сегодня, 9 июля, в ходе очередного заседания арбитражного суда по требованию об отмене предыдущего распоряжения за подписью губернатора Алексея Текслера.

Напомним, о принудительном изъятии земель региональные власти заявили в декабре прошлого года. Владельцам пообещали компенсацию. Однако собственники нескольких территорий, расположенных в центре города, отдавать землю отказались и обратились в суд.

Однако в ходе весенних заседаний стало известно, что истцы могут отказаться от претензий – в случае, если площадь изымаемых земель будет уменьшена. Сегодня выяснилось, что АО «Челябинский метротрамвай» (100% акций принадлежат региональному правительству), действительно, внесло изменения в документацию по планировке территории, и сейчас профильное ведомство готовит новую редакцию распоряжения об изъятии земель.

Напомним, первый участок (площадью 5,4 тысячи квадратных метров) расположен на улице Воровского – в самом центре Челябинска, буквально в нескольких десятках метров от площади Революции, в квадрате между арбитражным судом и управлением МВД по городу. Многие годы здесь действует огороженная автомобильная стоянка.

До августа 2023 года участком ООО «Южно-Уральский реабилитационный центр», возглавляемый Рашидом Малаховым – компаньоном депутата Государственной думы Олега Колесникова. Почему он вдруг решил избавиться от прибыльной территории за несколько месяцев до объявления об изъятии, не уточнялось. Участок перешел заместителю директора детского благотворительного фонда «Андрюша» имени Андрея Жаботинского Виталии Червоновой.

Первоначально адвокат бизнесвумен настаивала на полном исключении участка из распоряжения губернатора. Однако после внесения изменений в документацию по планировке территории позиция предпринимательницы изменилась. Как заявила в суде ее адвокат, пока они не могут отказаться от требований, так как поправки еще не утверждены правительственными документами. Однако изменения их устраивают.

Аналогично складывается ситуация и с участком площадью 14,8 тысячи квадратных метров на улице Каслинской. Собственником его является «Научно-исследовательский институт пигментных материалов» (генеральный директор Валерий Уденко, компания принадлежит бизнесменам Агафоновым из Санкт-Петербурга). Помещения, расположенные здесь, ранее бывшие производственными помещениями НИИ, в настоящее время сданы в аренду.

Протест компании вызвало то, что, по ранее представленному проекту, под строительство метротрама планировалось занять территории, где проходит кабельная канализация, а также проезд на площади НИИ.

Теперь представитель АО «Челябинский метротрамвай» заявляет, что и касательно этого участка изымаемая площадь участка уменьшена, и проезд к арендуемым зданиям и помещениям останется. Адвокат НИИ в ходе судебного заседания заявила, что при условии, если внесенные изменения их устроят, компания также не будет настаивать на отмене распоряжения. Но оговорилась, что прежде «нужно все проверить».

В итоге, пишет 74.ru, суд удовлетворил ходатайства обоих истцов и перенес рассмотрение дела на 21 августа. К этому времени, как надеются коммерсанты, выйдет новое распоряжение об изъятии участков.

Впрочем, даже при разрешении судебного спора, метротрамвай вряд ли будет построен, делятся своими впечатлениями челябинцы. А если его и построят, он уже не будет удовлетворять нуждам города и горожан. «Создавать надо новые конечные и копать до Чурилово, Копейска, Ярославского, Кременкуля, Паркового, Шагола, Казанцево, Петровского, – комментирует в соцсетях один из горожан. – Сейчас, если анализировать планы по метротраму, получается – маршруты те же, увеличится (по идее) только скорость проезда. Как в Чурилово попасть после 21 часа? Доехал на 15-м трамвае с «северка» – и? Информация будет, что с этих конечных будут ходить по кругу каждые 10 минут автобусы? Если нет, то смысл всего этого? Эти конечные остановки, давно потеряли смысл, нет там такого пассажиропотока, как и прежних производств. Их можно сделать узлами, но об этом никто не говорит и не планирует. Как будет работать «последняя миля»?»

Пока же весь громкий проект выглядит как очередная бесцельная трата многомиллиардного бюджета, от которой пользы городу не будет никакой, считают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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