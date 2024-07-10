10 июля ожидаются следующие события – Челябинск

10.07.2024, среда
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09:00 Челябинск – «Фитнес-среда» (Центр культуры и досуга «Металлочка» при Челябинском театре современного танца, ул. Новороссийская, 63)
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10:00 Челябинск – Тренировка на роликах и самокатах (Сквер Искусств, набережная реки Миасс, роллердром)
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10:00 Челябинск – Выставка захваченной в ходе СВО боевой техники стран НАТО (площадка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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10:30 Челябинск – Экскурсия «Пушкинка – пространство для знаний и творчества» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Прием уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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14:00 Челябинск – Чтение вслух «Лето в стихах и прозе» для детей микрорайона (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 – 17:00 Челябинск –Творческая мастерская «Воздушный шарик» (аппликация) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению кукол «Народная кукла» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Обучающий практикум «Электронные книги: легко и быстро с Литрес и БиблиоРоссика» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Показ эскиза по сказке «Коньки и копыта» в рамках IV Лаборатории замыслов «Контур Сказки» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, большая сцена)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Тренировка по CrossFit (специализированная уличная площадка для кроссфита, ул. Чайковского, 185)
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18:00 Челябинск – Творческая встреча с исследователем творчества Сергея Есенина Алексеем Казаковым Дом Общественного собрания (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:30 Челябинск – Фитнес-зарядка (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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19:00 Челябинск – Паблик-ток «Уличное искусство: диалог с городом» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а, актовый зал)
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