«Эволюцию» уральских металлургов отметили национальной премией

ММК стал лауреатом национальной цифровой премии за импортозамещающее ПО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом Национальной премии в области информационных технологий «ПРИОРИТЕТ: ЦИФРА-2024». Магнитка одержала победу в номинации «Корпоративные цифровые решения». Церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате России 9 июля.

Компания представила на конкурс собственную систему управления проектной деятельностью «Эволюция», созданную на базе российского платформенного решения Visary Project. Запуск системы в этом году позволил синхронизировать работу команд над проектами в одном виртуальном пространстве, повысить прозрачность и эффективность проектной деятельности.

«Подтверждая статус пионера цифровизации, Магнитка одной из первых в отрасли внедрила сквозное цифровое решение для проектной деятельности. «Эволюция» интегрирована в корпоративную информационную систему и позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно, контролируя сроки, бюджет и экономическую эффективность проекта. Важно, что система построена на базе отечественного ПО и расположена на серверах ММК, что полностью исключает зависимость от зарубежного софта», – комментирует директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов.

«Эволюция» обеспечивает сквозное управление проектом от его зарождения на стадии планирования до учета экономического эффекта от его внедрения. Так, в системе реализован блок «предпроектов» – где суммируются предложения по проектам с расчетом их срока и эффекта. Также в системе предусмотрен механизм постинвестиционного контроля, который позволяет отслеживать экономическую эффективность проекта уже после его запуска.

Еще одно преимущество цифрового продукта состоит в том, что он создан на микросервисной архитектуре, что означает возможность дальнейшей модификации и доработки без переписывания всего программного кода. Тем самым разработчики заложили потенциал для масштабирования и глубокой донастройки системы под нужды каждого конкретного проекта. В настоящий момент «Эволюцию» использует руководство компании и работники 25 подразделений комбината.

Национальная премия в области информационных технологий «ПРИОРИТЕТ: ЦИФРА» вручается второй год подряд за достижения в области разработки и внедрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау. Конкурс проходит при поддержке Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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