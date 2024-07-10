14-летнего мальчика ищут в Челябинской области пятый день

Поиски подростка в Еткульском районе продолжаются пятый день.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, за четыре дня спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, казаки обследовали местность в радиусе 15 километров от места в поселке Бектыш, откуда пропал 14-летний юноша.
В зоне поиска подростка еще раз обследуют водоем и колодцы.
Мобильный отряд поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности проверил уже 39 колодцев, работы продолжаются.
В отработке местности участвовали 175 спасательных групп (каждая по 7-8 человек), 15 кинологических расчетов. Пешим ходом, на конях и транспортом (квадроцикл, болотоход) пройдено 5 тысяч 700 километров.
Выполнено 30 вылетов беспилотников.
На сегодняшний день усиление общей группировки составило 365 человек и 39 единиц техники.
От МЧС России на поисковые работы направлена группировка из 80 человек и 10 единиц техники; от регионального ГУ МЧС России – 30 человек и 6 единиц техники, от Уральского учебного спасательного центра – 50 человек и 2 БПЛА.
Волонтеры «ЛизаАлерт» и местные жители помогают в поисках подростка, работают в тяжелых условиях, обследуя лес и ближайшие населенные пункты.
Напомним, мальчик пропал утром 6 июля, когда выехал с родителями по грибы. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Челябинск, Виктор Елисеев
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