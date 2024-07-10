Челябинский автобус вернулся на привычный маршрут

Автобус №64 в Челябинске возвращается в привычную колею.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус вернулся на устоявшийся маршрут по улицам 250-летия Челябинска и 40-летия Победы.

Напомним, с 11 часов 6 июля автобус №64 направили по улицам Братьев Кашириных и Чичерина. Причиной изменений послужили аварийные работы на тепловых сетях на улице 250-летия Челябинска (участок между улицами 40-летия Победы до Чичерина).

Челябинск, Виктор Елисеев

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