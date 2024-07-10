В челябинском поселке на сутки закроют путь через железнодорожный переезд

Перевозчик закрыл о перекрытии переезда в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ОАО РЖД на сутки закроет железнодорожный переезд в Чурилово.

«В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей с 11:20 четверга, 11 июля, до 11:20 пятницы, 12 июля, будет закрыто движение на переездах 2109 км станции Чурилово.

На время закрытия объезд участка будет осуществляться по улице Линейной.

Водителей просят быть внимательными и учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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