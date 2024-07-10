В челябинском поселке на сутки закроют путь через железнодорожный переезд

Перевозчик закрыл о перекрытии переезда в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ОАО РЖД на сутки закроет железнодорожный переезд в Чурилово.
«В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей с 11:20 четверга, 11 июля, до 11:20 пятницы, 12 июля, будет закрыто движение на переездах 2109 км станции Чурилово.
На время закрытия объезд участка будет осуществляться по улице Линейной.
Водителей просят быть внимательными и учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»