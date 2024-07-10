Челябинские чиновники обещают начать растапливать снег. Но не раньше 2026 года

В мэрии Челябинска анонсировали строительство новой снегосвалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специализированный полигон для складирования и утилизации снежных масс в перспективе заменит все временные площадки.

Напомним, решить проблему сильных снегопадов власти пообещали после того, как город и регион столкнулись минувшей зимой с сильными снегопадами, проведшими к транспортному коллапсу.

«Сейчас МБУ «ЭВИС» объявлен аукцион на определение подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству этого объекта. Работы должны быть завершены до 15 октября 2025 года», – рассказали представители городской администрации.

По результатам проектирования будут определены сроки непосредственного строительства.

Уже известно, что новый полигон планируется разместить на Бродокалмакском тракте в Тракторозаводском районе. На нем появятся снегоплавильные установки, инженерные коммуникации и пункт весового контроля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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