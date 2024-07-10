В Златоусте цыганку будут судить за «снятие порчи» на 100 тысяч

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении мошенницы, обманувшей пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска, обвиняемой в мошенничестве.

По версии следствия, днем 29 мая текущего года челябинка встретила в Златоусте на улице 77-летнюю пенсионерку и предложила провести обряд снятия порчи. По словам аферистки, для этого нужно вынести из квартиры драгоценности и деньги. Одураченная женщина отдала «ведунье» 100 тысяч рублей. Та заверила пенсионерку, что вернет все после проведения обряда на следующий день.

К пожилой женщина она, конечно, не вернулась. А деньги оставила себе.

В течение суток полицейские нашли мошенницу. Ущерб она возместила в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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