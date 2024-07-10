Один к семи: на выборы в Челябинскую думу заявились почти 250 кандидатов

На мандаты Челябинской городской думы претендуют семь партий и 15 самовыдвиженцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершился срок выдвижения кандидатов в парламент областного центра.

На 10 июля на 37 депутатских мандатов претендуют 235 кандидатов. Наиболее обширные списки претендентов выдвинули партии «Новые люди» и ЛДПР – по 49 человек.

Далее следуют «Яблоко» (31), «Единая Россия» (25) и КПРФ (24).

В списке партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» после скандала с выходом нескольких кандидатов из политического объединения осталось 22 человека. «Зеленая альтернатива» выдвинула 20 кандидатов.

Еще 15 претендентов идут в качестве самовыдвиженцев.

Интересно, что Партия пенсионеров не будет принимать участие в предстоящих выборах.

Из 235 кандидатов 64 идут на выборы по партийным спискам, остальные 171 человек разыграют 25 мест в одномандатных округах.

Напомним, предстоящей осенью выборы в муниципальный парламент пройдут по новому уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в гордуму.

Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 – по спискам. Напомним, ранее, два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.

Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube