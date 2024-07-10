Прокуратуру Челябинской области возглавил выходец из Красноярска

Стало известно имя и.о. прокурора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Евгений Федоров. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте надзорного ведомства.

Евгений Федоров родился в 1980 году в селе Высотино Сухобузимского района Красноярского края. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета

В 2002-2007 – помощник прокурора, заместитель прокурора Сухобузимского района Красноярского края.

В 2007-2014 – прокурор Сухобузимского района Красноярского края.

2014-2021 – Канский межрайонный прокурор Красноярского края.

2021-2024 прокурор Советского района Красноярска.

С 27 февраля текущего года – заместитель прокурора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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