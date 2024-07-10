Челябинск вошел в число самых винных городов России

Челябинск вошел в топ-13 рейтинга винных городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столица Южного Урала заняла 11-е место рейтинга винных городов страны, составленного по данным «X5 Клуб» за январь-май 2024 года. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Согласно рейтингу, составленному на основе покупок в сети «Перекресток», лидером стала Москва. У 3,1% жителей столицы в чеках присутствует вино, при этом в каждом третьем из них (1%) есть напитки стоимостью свыше 2 тысяч рублей. Всего за первые пять месяцев года москвичи купили 3,7 миллиона литров. Ближе всего по общему объему к лидеру – северная столица (жители Санкт-Петербурга приобрели 1,2 миллиона рублей). В остальных городах миллионниках количество вина, приобретенного за январь-май текущего года, ниже 1 миллиона литров.

На втором месте по доле чеков с вином – Самара (2,9%). Третье делят между собой Пермь и Екатеринбург (по 2,8%).

Быстрее всего популярность вина росла в Волгограде (+37,9% к аналогичному периоду прошлого года), Краснодаре (+14,5%) и Уфе (+12%).

Самые продаваемые вина во всех городах – белые и красные сухие. Меньше всего россияне покупают розовые сладкие и красные брют.

Челябинск в рейтинге городов-миллионников занимает 11-12 места, деля его с Казанью. Доля вина в чеках составляет 1,7%. При этом южноуральцы оказались лидерами падения популярности вина (его покупки снизились на 14,5% – до 10 тысяч литров).

Челябинск, Виктор Елисеев

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