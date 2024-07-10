Скандал на выборах: челябинский депутат требует СКР проверить своих бывших товарищей

Экс-справедливоросс обвинил бывших коллег в препятствовании его выдвижению от другой партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Калининского районного совета Челябинска Дмитрий Иванов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия своих бывших однопартийцев из «Справедливой России». Видео с обращением челябинец опубликовал сегодня, 10 июля, в социальных сетях.

«Мной 1 июля в адрес реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» подано заявление об исключении моей кандидатуры по списку партии и по одномандатному округу №4. В нем же говорилось о моем желании выйти из партии. Однако вчера (9 июля. – НД) представители партии подали в окружную избирательную комиссию список партии с моей фамилией, проигнорировав мое заявление. При изучении документов выяснилось, что к ним было прикреплено мое заявление с фальсифицированной датой – 3 июля 2024 года. Считаю, что представители реготделения «Справедливой России» пытаются воспрепятствовать моему выдвижению по списку партии «Новые люди» и по одномандатному округу. Прошу произвести проверку данных действий», – заявил парламентарий.

Напомним, с самого начала избирательной кампании челябинские эсеры оказались в центре скандала: после утверждения на конференции регионального отделения партии списка кандидатов, состоявшегося 1 июля, двое из них заявили о выходе из партии и отзыве своих кандидатур из партийного списка. Сначала об этом сообщил Дмитрий Иванов, а еще через несколько дней – Дмитрий Григорчик (также депутат Калининского райсовета).

При этом Григорчик заявил о намерении идти на выборы городской думы самовыдвиженцем. Имя Дмитрия Иванова включили в список партии «Новые люди» вместе с еще двумя бывшими эсерами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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