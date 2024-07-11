11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.07.2024, четверг
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09:00 Челябинск – Прием граждан по пенсионным вопросам (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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10:00 Челябинск – Выставка захваченной в ходе СВО боевой техники стран НАТО (площадка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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10:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для детей до 14 лет (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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11:00 Челябинск – Творческий мастер-класс «Сладкое лето» (Центр культуры и досуга «Металлочка» при Челябинском театре современного танца, ул. Новороссийская, 63)
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11:00 Челябинск – Программа по сдаче нормативов ГТО (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная текущему пожароопасному сезону на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Игровая программа «Литературный ералаш» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по Саду Победы от библиотека №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Ремонт второго этажа дома купца Антона Беляевского (Том Сойер Фест, ул. Труда, 89)
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16:00 Челябинск – «Летняя читалка» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Встреча с путешественником и писателем Антоном Кротовым (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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20:00 Челябинск – «Курчатов фест»: концерт Ларисы Долиной и Олега Аккуратова (площадка перед памятником Курчатову)
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