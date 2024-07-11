В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна

Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего малыша в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 10 июля, в Тракторозаводском районе областного центра.

Вечером из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома по улице Мамина, выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, малыш сам залез на подоконник и открыл окно, не удержался и упал на козырек подъезда. В это время бабушка ребенка отошла в другую комнату.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

По данном факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление повторно обращается к жителям региона с убедительной просьбой: во избежание несчастных случаев быть более внимательными к своим детям, не оставлять их без присмотра.

«На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены замки на ручках либо блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно, – советуют в силовом ведомстве. – Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской и в других комнатах и использовать их лишь при необходимости».

Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Москитные сетки не предназначены для защиты от падений, не являются препятствием для детей и не гарантируют их безопасность, напоминают в СКР. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену.

Челябинск, Виктор Елисеев

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