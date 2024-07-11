Троица бутлегеров предстанут перед судом в Челябинской области

Перед судом предстанут трое южноуральцев, у которых конфисковали алкогольный контрафакт на 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено уголовное дело в отношении группы лиц, причастных к незаконному обороту алкогольной продукции.

46-летняя челябинка и двое жителей Коркино, 39-ти и 53-х лет, обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Объем уголовного дела составил 26 томов.

Злоумышленников накрыли оперативники управления уголовного розыска совместно с коллегами из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка в 2022 году. Установлено, что южноуральцы продавали немаркированную алкогольную продукцию на территории Коркино, при этом лицензии на это у них не было.

В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 6,6 тысяч бутылок крепких спиртных напитков на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Нелегальная продукция хранилась в гараже в Коркино. Продавали контрафакт под маркой известного коньяка. Ущерб, причиненный правообладателю известного коньячного бренда, составил около миллиона рублей.

Утвержденное прокурором обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

На период следствия фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью около миллиона рублей наложен арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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