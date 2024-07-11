На северо-западе Челябинска подростки устроили массовую драку со стрельбой

Полиция выясняет обстоятельства массового побоища в Калининском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером среды, 10 июля, в Калининском районе областного центра, во дворах многоквартирных домов по улице 40-летия Победы. Видеозаписи произошедшего очевидцы разместили в социальных сетях.

Согласно записям, две компании подростков, в каждой из которых насчитывалось с десяток участников, сошлись в рукопашной. Причем потасовок было несколько. Во время одной из них прозвучал выстрел.

Во время другой стычки двое подростков избивали одного парня. В завершение у поверженного соперника отобрали телефон, оставив его лежать на земле. При этом с места нападения молодой человек ушел, шатаясь, и несколько раз падал.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о драке поступило в отдел полиции «Северо-западный». «При опросе очевидцев полицейскими установлено, что между двумя компаниями подростков произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому телесные повреждения и забрал сотовый телефон, после чего скрылся», – уточнили представители силового ведомства. Отобравшего у соперника телефон 19-летнего челябинца задержали. Однако он уже успел продать гаджет случайному прохожему.

Все собранные сотрудниками полиции материалы переданы в СКР для принятия решения.

В настоящее время полицейские продолжают установление обстоятельств произошедшего и других участников потасовки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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