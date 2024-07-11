Пропавшего в Челябинской области подростка ищут шестой день

В Еткульском районе не прекращаются поиски пропавшего в поселке Бектыш 14-летнего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, основной упор сегодня делается на обследование болотистой местности.

В расширенной зоне поиска круглосуточно работают добровольцы («ЛизаАлерт», Россоюзспас и жители), сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области, Следственного комитета, полиции, прокуратуры и поисково-спасательная служба Челябинской области.

Накануне в поисковых работах было задействовано более 600 человек. Группы поисковиков прочесывают местность по разбитым на карте квадратам.

В рамках поисковых мероприятий было обследовано 46 колодцев в районе СНТ «Восход» 1 и 2. Спасатели в водолазных костюмах, применяя спецоборудование, спускаются в каждый колодец и досконально исследуют донья. Проверенные объекты отмечаются на интерактивной карте. На текущий момент обследованы все обнаруженные колодцы.

В поселке Бектыш продолжает работу оперативный штаб по координации поисковых работ. Всех, кто мог видеть Арслана, просят сообщить информацию в оперативный штаб по телефону 8 922 219 06 72 или в ОМВД России по Еткульскому району по телефону 8 (35145) 2-15-78.

Напомним, 14-летний подросток пропал утром 6 июля, когда выехал с родителями по грибы. Подросток нуждается в медицинской помощи – у него ДЦП и эпилепсия. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Челябинск, Виктор Елисеев

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