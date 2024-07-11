В Челябинске появились кенгуру

В Челябинском зоопарке появились рыжие кенгуру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, пара рыжих кенгуру сегодня впервые появилась на экспозиции, жить они будут вместе с малозаметными сородичами – кенгуру Беннета.

«Платон и Моника приехали в Челябинский зоопарк в июне, им по 2 года. В ближайшее время им предстоит подружиться с соседями и привыкнуть к сотрудникам. Смешанные экспозиции из кенгуру этих двух видов есть в других зоопарках, надеемся, что наши тоже уживутся вместе», – рассказали представители зоопарка.

Рыжий кенгуру раньше не был представлен в Челябинске. Это самое большое сумчатое животное, обитающее в Австралии, вес самок достигает 35 килограммов, а самцы могут дотянуть до 85 килограммов, длина тела может быть до 1,5 метров.

Посетителей просят пока не шуметь возле вольера кенгуру, чтобы питомцы могли спокойно адаптироваться на новом месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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