Челябинский чиновник, получивший взятку смартфоном, пытался выйти из СИЗО

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката начальника отдела технического надзора областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) Артема Степанова.

Как уже сообщал «Новый День», органами предварительного следствия Степанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Его подчиненный, главный специалист отдела технического надзора, вручил ему мобильный телефон стоимость 95 тыс рублей и 200 тыс рублей, чтобы получить контроль за объектом капитального ремонта – дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

17 июня Тракторозаводского районный суд Челябинска продлил Степанову мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа 2024 года. Защита этот приговор обжаловала, попросив избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Однако Челябинский областной суд решение нижестоящей инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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