На пяти оживленных перекрестках Челябинска отключат светофоры

В Челябинске оживленные перекрестки останутся без поддержки светофорных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 июля, будут отключены светофоры центре и Металлургическом районе города.

С 9:00 до окончания работ прекращается работа светофорного объекта на пересечении улиц Румянцева и Мира.

С 10:00 до окончания работ отключен светофор на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

С 13:00 до 17:00 не будут работать светофорные объекты на улице Труда – на пересечении с улицей Северо-Крымской, а также в районе зоопарка и ледового дворца «Уральская молния».

Челябинск, Виктор Елисеев

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