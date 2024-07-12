12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.07.2024, пятница

10:00 Челябинск – Выставка захваченной в ходе СВО боевой техники стран НАТО (площадка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Познавательная программа «Почта: от наскального рисунка до электронного письма» ко Дню российской почты (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Лекция по финансовой грамотности (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

12:00 – 17:00 Челябинск – Фестиваль креативности (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Летний читальный зал «Лето у книжной полки» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Летний кинозал: фильм Никиты Михалкова «Раба любви» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

20:00 Челябинск – «Курчатов фест»: Ильдар Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра Елена Стихина (сопрано) представят программу шедевров классической музыки (площадка перед памятником И.В. Курчатову)

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