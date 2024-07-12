Челябинск остался без КОИБов. Избирком объявил, где поставят комплексы, «минимизирующие человеческий фактор»

В Челябинске не решились ставить на избирательные участки комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, облизбирком утвердил перечень участков, на которых в дни выборов 7-8 сентября будут применяться 379 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Подавляющее большинство технических средств подсчета голосов поедет в Магнитогорск – 174 КОИБа. Здесь будут проходить только выборы губернатора Челябинской области.

Чуть меньше отправится в Златоуст – 77 штук. Помимо губернаторских, в одном из избирательных округов города пройдут довыборы в муниципальный парламент.

На третьем месте Миасс – 73 КОИБа, только на выборы главы региона

На четвертом Копейск – 55. Здесь, помимо губернаторских, пройдут довыборы в собрание депутатов города: разыграны будут сразу шесть мандатов.

В Челябинске, где в сентябре будут выбирать не только губернатора, но впервые с 2014 года состоится прямое голосование за депутатов нового состава Челябинской городской думы, использовать КОИБы не будут.

Интересно, что в самом облизбиркоме комплекс считают гарантией честных выборов. «Он автоматизирует выборы, экономит время обработки данных и сводит к нулю возможные ошибки при подсчете голосов, минимизируя человеческий фактор, – отмечают в комиссии. – Взломать КОИБ невозможно – он не подключен к интернету. При использовании КОИБ вброс бюллетеней исключен».

Но в Челябинске, где впервые за десять лет горожане будут лично выбирать депутатов муниципального парламента, которым, скорее всего, предстоит утвердить нового мэра, эти системы сочли ненужными.

Впрочем, противники их использования не верят утверждениям о честности машин. И не исключено, что отказ от КОИБов в Челябинске продиктован желанием снизить конфликтность процесса голосования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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