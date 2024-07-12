Сроки строительства моста под Челябинском снова сорвали

Мост в Сосновском районе, который не могут построить четыре года, снова бросили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке Есаульском на три месяца просрочили сдачу долгожданного моста. В четвертый раз.

«Этот недострой стоит 60 миллионов рублей. 4 года он стоял замороженный. Жители обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. В 2024 году историю сдвинули с мертвой точки. Рабочие начали деятельность на брошенном объекте. Вернее, снова ее имитацию. Набросав вокруг стройматериалы, строители снова пропали», – сетуют общественники.

Напомним, единственный мост, соединяющий две части поселка Есаульский в Сосновском районе Челябинской области, построили 70 лет назад. Трухлявая переправа уже не пригодна для ремонта.

В 2021 году заключили контракт на 25 миллионов рублей на строительство нового моста. С тех пор районные власти только переносят сроки.

В 2022 году подрядчику заплатили 4 миллиона рублей за опоры. Потом контракт расторгли и заключили новый, на 60 миллионов. Но и второй подрядчик чем-то не устроил чиновников, договор расторгли и с ним. В итоге, ни подрядчика, ни работ, ни нового моста.

Следственный комитет России уже проводил проверку по статье «Халатность». Но чиновников это смутило. Как высказался однажды один из заместителей главы районной администрации, жители должны были бы сказать «спасибо» уже за то, что мост «в работе».

Между тем, последствия недоработок южноуральцы ощутили на себе весной текущего года, когда из-за недоделок на объекте речка вышла из берегов и накрыла старый мост и недострой. А заодно и огороды есаульцев.

«Это уже прямое издевательство над жителями. Мы обратились в Следственный комитет России и просим Александра Бастрыкина взять ситуацию на личный контроль. Власти Сосновского района осваивают бюджет и при этом годами не могут построить людям 20 метров переправы, которая нужна им для связи с цивилизацией. Ведь в паводок поселок топит так, что вода доходит до жилых домов», – возмущаются активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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