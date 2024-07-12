В Челябинской области продолжают поиски пропавшего подростка

14-летнего юношу седьмой день ищут в Еткульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, ежедневно в поисках подростка в Еткульском районе участвуют более 500 человек и спецтехника.

Всего с начала спецоперации по поискам 14-летнего школьника обследовано 135 квадратных километров лесных площадей (за сутки 35 квадратных километров), 690 километров асфальтированных и проселочных дорог (за сутки 180 километров), совершено 72 вылета БПЛА (за сутки 9 вылетов).

Проведен подворовой обход жилых помещений и нежилых строений, а также осмотр заброшенных колодцев, оврагов в поселках Бектыш, Белоносово, Новобатурино, СНТ «Восход-1», «Восход-2». Обследованы заброшенная ферма и окрестности города Коркино.

Также обследована водная акватория и береговая линия озера Бектыш.

На поисковые работы привлечены работники администрации, сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции, спасатели министерства общественной безопасности, волонтеры «ЛизаАлерт», «Легион-Спас» и население. Ежедневно работают более 500 человек, кинологические расчеты и техника (квадроциклы, квадрокоптеры, мотоциклы, болотоход, лодки).

Напомним, 14-летний школьник пропал утром 6 июля, когда выехал с родителями по грибы. Подросток нуждается в медицинской помощи – у него ДЦП и эпилепсия. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Челябинск, Виктор Елисеев

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