Южный Урал вошел в число «душных лидеров» России

По оценке аудиторов, за год количество вредных выбросов в атмосферу в Челябинской области снизилось всего на 2%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сети профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний «ФинЭкспертиза», Челябинская область заняла 8-е место рейтинга по абсолютному объему выбросов в атмосферу от предприятий и транспорта в 2023 году.

Всего за прошедший год российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 миллиона тонн загрязняющих веществ – это на 1%, или на 229,2 тысячи тонн меньше, чем в 2022 году, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети.

«Сокращение эмиссии загрязняющих веществ коснулось как предприятий, так и транспорта, в результате чего был достигнут рекордный минимум по выбросам за последние 5 лет. Если сопоставить общую массу выбросов за год с численностью населения, то на каждого жителя России в среднем пришлось 150,2 килограмма вредных веществ в атмосфере», – отмечают аналитики.

Наиболее заметно суммарные выбросы сократились в Ненецком автономном округе (-22,7%), Волгоградской области (-15,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (-14,5%), Курганской области (-12,7%), Чувашии (-12%), Кемеровской области (-9,8%), Тюменской области (-6,7%), Оренбургской области (-6,5%), Самарской области (-5,4%) и Алтайском крае (-5,1%).

Увы, Челябинской области среди этих лидеров нет: по данным экспертов, по сравнению с 2022 годом, в 2023-м на Южном Урале объем вредных выбросов сократился на 20 с небольшим тонн, или всего на 2%. И регион прочно занимает место в десятке самых душных субъектов Российской Федерации.

Лидирует по абсолютному объему выбросов в атмосферу Красноярский край (в 2023 году предприятия и транспорт эмитировали 2,7 миллиона тонн вредных веществ, что составляет 12,3% всех выбросов по стране, отмечают исследователи). Следом со значительным отставанием идут Кемеровская область (1,49 миллиона тонн, или 6,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,27 миллиона тонн, или 5,8%).

Замыкают пятерку еще два субъекта УрФО – Свердловская область (974,6 тысячи тонн, или 4,4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (902,5 тысячи тонн, или 4,1%).

На 6-м месте располагается Иркутская область (823,1 тысячи тонн, или 3,7%). 7-е занимает Башкортостан (582 тысячи тонн, или 2,6%).

На Челябинскую области пришлось 525,1 тысячи тонн, или 2,4% всех вредных выбросов в России. При этом снижение за год составило всего 2% (в 2022-м было 535,8 тысячи тонн). Удельный вес загрязняющих вещество составил 154,4 килограмма на человека. Доля транспорта в общем объеме – 22%.

Замыкают десятку Алтайский край (458,6 тысячи тонн, или 2,1%) и Оренбургская область (455,4 тысячи тонн, или 2,1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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