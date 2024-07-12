Россияне все чаще покупают кнопочные телефоны

Продажи кнопочных телефонов выросли в три раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мобильного оператора «Мегафон», в январе-июне 2024 года спрос на товары, представленные в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota под собственной торговой маркой Stellarway, вырос на 82% в сравнении с показателями июля-декабря прошлого года. А продажи кнопочных телефонов Fontel, еще одного бренда «Мегафона», в этот же период выросли почти в три раза.

Самыми востребованными аксессуарами StellarWay стали зарядки для гаджетов (провода, внешние аккумуляторы, зарядные устройства для авто), колонки и наушники. В отдельных категориях товары собственной торговой марки существенно опередили по темпам роста другие бренды. В частности, число покупок пауэрбанков и гарнитур Stellarway в указанный период выросло на 134% и 127% соответственно, в то время как покупки данных устройств других брендов – на 38% и 73%.

Отметим, что под маркой Stellarway выпускается более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.

Еще более динамично рос спрос на кнопочные телефоны Fontel, которые появились в розничной сети «Мегафона» в начале 2023 года. За последний год их популярность резко выросла на фоне общерыночного замедления продаж кнопочных телефонов: в первом полугодии 2024-го покупатели выбирали аппараты Fontel на 194% чаще, чем июле-декабре 2023 года. Доля бренда среди всех кнопочных телефонов, проданных в объединенной розничной сети «Мегафон» и Yota за последний год, составила 30%.

Подобными устройствами сегодня пользуется каждый седьмой абонент «Мегафона», чаще всего такие модели выбирают представители старшего поколения и родители школьников.

Линейка Fontel представлена семью моделями кнопочных телефонов. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «Мегафона» Revo Charge.

Суммарно продажи товаров под собственными торговыми марками выросли в указанный период почти вдвое – на 95%.

«Такие покупательские тенденции говорят о доверии потребителя и о качестве продукции, которое мы со своей стороны контролируем на всех этапах производства. Мы видим интерес потребителя, и нам важно удовлетворить имеющийся спрос. Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения ассортиментной линейки товаров под нашими брендами», – говорит директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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