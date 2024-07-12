В России растет просроченная задолженность по кредитам

В 2024 году ускорился рост объема просроченной задолженности в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», просроченная задолженность по розничным кредитам (без учета ипотеки) в банках с начала года выросла на 6,4%. Динамика прироста в 1,6 раза выше, чем за весь 2023 год (4,3%). Такие данные фиксируют в коллекторском агентстве «Долговой Консультант» на основе анализа сведений Банка России.

«Без учета неплатежей по ипотеке совокупная розничная просроченная задолженность на 1 июня 2024 года превысила 1,132 триллиона рублей. С начала года она выросла на 68,6 миллиарда рублей, тогда как за 12 месяцев 2023 года – на 43,7 миллиарда», – отмечают представители агентства.

Напомним, просроченными считаются кредиты, платежи по которым прекратились более 90 дней назад.

«Ускорение роста просроченной задолженности было ожидаемым. Несмотря на усилия Банка России, выдача кредитов не замедляется, общий портфель розничных кредитов с начала года вырос на 9%. Поэтому будет расти и просроченная задолженность. При сохранении динамики, текущий год по ухудшению платежеспособности заемщиков может превысить негативные показатели 2022 года, когда объем неплатежей вырос на 16%", – рассуждают коллекторы.

Помимо стандартных причин возникновения просрочки по кредитам (потеря работы, финансовая неграмотность), все чаще на это влияет невозможность перекредитоваться: под давлением ЦБ банки ужесточают кредитную политику, отказывая заемщикам в очередной ссуде при достижении ими высокой степени долговой нагрузки.

Ранее в агентстве уже отмечали, что с октября 2023 года на ситуации с долгами стали отражаться трудности с оформлением новых ссуд у заемщиков, половина дохода которых направляется на обслуживание текущей задолженности, в результате именно эта категория постепенно переходит в разряд проблемных и пополняет совокупный проблемный портфель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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