В районе челябинского драмтеатра закроют движение автомобилей

В Челябинске движение в районе театра драмы будет закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 13 июля, с 12 до 23 часов на театральной площади состоится городской праздник «Оптик-Фест». В программе: конкурсы и развлечения для детей, пенная вечеринка, шоу чирлидинга и силовое шоу, а также выступление музыкальных коллективов.

«В целях обеспечения безопасности с 20 до 23 часов будет закрыто движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до Цвиллинга», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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