В Челябинске подростки раскурочили ограждение у моста через Миасс

В Челябинске задержали подростков, разбивших ограждение на набережной реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, молодые люди придумали себе развлечение – разгоняли электросамокат и врезались в ограждение на набережной возле моста по улице Кирова.

В конце концов, своего они добились – часть литого забора рухнула. Но молодые люди не учли, что их упорные попытки расправиться с ограждением попали на запись камеры наблюдения.

Хулиганов задержали. Почти все они оказались несовершеннолетними. Теперь родителям придется возмещать ущерб. А восемнадцатилетний вандал принес свои извинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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