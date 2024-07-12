В Челябинске подростки раскурочили ограждение у моста через Миасс

В Челябинске задержали подростков, разбивших ограждение на набережной реки Миасс.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, молодые люди придумали себе развлечение – разгоняли электросамокат и врезались в ограждение на набережной возле моста по улице Кирова.
В конце концов, своего они добились – часть литого забора рухнула. Но молодые люди не учли, что их упорные попытки расправиться с ограждением попали на запись камеры наблюдения.
Хулиганов задержали. Почти все они оказались несовершеннолетними. Теперь родителям придется возмещать ущерб. А восемнадцатилетний вандал принес свои извинения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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