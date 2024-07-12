The Guardian: «Совы» демонстрируют более высокий уровень интеллекта, чем «жаворонки»

Люди-«совы» демонстрируют более высокие результаты в тестах на интеллект, мышление и память, чем люди-«жаворонки». Исследование, в котором приняли участие более 26 тысяч человек, провела группа специалистов под руководством ученых из Имперского колледжа Лондона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование показало, что те, кто ложится спать поздно, демонстрируют наиболее высокие когнитивные функции, набирая больше баллов в тестах на интеллект, рассуждение и память. А вот у большинства «жаворонков» баллы гораздо ниже.

Играет роль и продолжительность сна: люди, спящие от семи до девяти часов каждую ночь, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах.

«Нужно спать достаточно, не слишком долго и не слишком коротко. Это имеет решающее значение для поддержания здоровья и наилучшего функционирования вашего мозга», – цитирует The Guardian ведущего автора и научного сотрудника кафедры хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона, доктора Раха Уэста.

Правда, эксперт по сну в Университете Брунеля в Лондоне Джессика Челекис отметила, что в исследовании были «важные ограничения», поскольку не были учтены уровень образования участников и время суток, когда проводились когнитивные тесты. По ее мнению главная ценность исследования заключалась в том, что оно бросило вызов стереотипам, связанным со сном.

Москва, Ольга Арсентьева

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