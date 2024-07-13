13 – 15 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – День открытых дверей в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины «Сохранить мать для ребенка» (Челябинский центр онкологии и ядерной медицины, ул. Блюхера, 42; с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС)