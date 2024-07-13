13 – 15 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13.07.2024, суббота
-
09:00 Челябинск – День открытых дверей в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины «Сохранить мать для ребенка» (Челябинский центр онкологии и ядерной медицины, ул. Блюхера, 42; с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС)
-
09:00 Челябинск – Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» (стадион спортивного комплекса «Сигнал», ул. Чистопольская, 27)
-
10:00 Челябинск – Выставка захваченной в ходе СВО боевой техники стран НАТО (площадка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Фестиваль под открытым небом в честь 25-летия «Оптик-Центра», хедлайнер – группа «Банд'Эрос» (Театральная площадь у Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)
-
12:00 Челябинск – «Английский с Minecraft» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
13:00 Челябинск – Открытый показ спектакля театра «АндерсАн» «Как Финдус потерялся» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, корп. 3, 2-й этаж, фуд-корт)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс «Летний вечер: последние лучи» в рамках выставки «Россия в акварели» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал, 3-й этаж)
-
14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс «Как смотреть спектакли» (Театр кукол, ул. Кирова, 8)
-
16:00 Челябинск – Аниме-клуб: обсуждение фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
17:00 Челябинск – Детский игровой спектакль «Веселые истории о старике Петсоне и котенке Финдусе» в рамках марафона детских развлекательных программ «#Полет_В_Лето» (детский парк имени В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)
-
19:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация фильма Пола У.С. Андерсона «Помпеи» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
-
19:00 Челябинск – 19 часов состоится творческий вечер инструментальной музыки (двор на ул. Красноармейской, 57)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»