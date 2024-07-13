В Ленинском районе Челябинска фонтаном горячей воды снесло лестницу над теплотрассой

Дома в Ленинском районе Челябинска остались без горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 13 июля, на улице Гончаренко в Ленинском районе Челябинска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, мощный фонтан воды выплеснулся из-под земли. Сила напора была такой, что горячая вода легко преодолела ширину двухполосной автодороги, снеся попутно металлическую лестницу, установленную над теплотрассой.

В настоящее время горячее водоснабжение отключено. О сроках устранения аварии и ее последствий пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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