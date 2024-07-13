В Челябинске изменили маршруты автобуса и троллейбуса

Троллейбус №19 и автобус №21с в Челябинске временно изменили маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 часов 13 июля транспорт не может проехать по улице Бажова от Октябрьской до Завалишина. Причина осложнений – аварийные работы на сетях.

Для троллейбусов и автобусов организованы временные маршруты:

троллейбус №19 направлен – Парк Гагарина – ЖБИ;

автобус №21с будет объезжать закрытый участок по Октябрьской и Комарова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube