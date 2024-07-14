В Ленинском районе Челябинска из-за затоплений закрыли движение троллейбусов и трамваев

В Челябинске изменили маршруты движения электротранспорта из-за последствий ливней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления дорог, возникшие после прошедших в Челябинске ливней, остановили движение троллейбусов и трамваев в Ленинском районе областного центра. Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

По информации перевозчика, закрыто движение троллейбусов маршрута №25 «Машиностроителей – Энергетиков» в направлении улицы Новороссийской, так как с дороги не уходит дождевая вода.

Кроме того, закрыто движение трамваев в сторону улицы Чистопольской – в райне остановки «Первоконная» много дождевой воды.

Движение трамваев организовано до кольца на улице Харлова.

Напомним, в пятницу, 12 июля, субботу, 13 июля, а также в ночь на воскресенье в Челябинске прошли сильные ливни и дожди. По данным синоптиков, в городе выпало 50 миллиметров осадков, или 60% месячной нормы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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