Четыре человека, включая подростка, погибли в ДТП на южноуральской трассе

В Челябинской области столкнулись «Лада» и «Нива».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 14 июля, в Каслинском районе.

По предварительным данным, в 11:20 на 37 километре автодороги «Тюбук – Усть-Багаряк» 24-летний водитель машины «Лада Веста», при съезде с главной дороги на второстепенную, не пропустил встречный автомобиль «Шевроле Нива», под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада», а также двое мужчин-пассажиров, 21 и 25 лет, от полученных травм скончались на месте. Ехавшая вместе с ними 17-летня девушка позднее умерла в больнице.

Кроме того, водитель автомобиля «Шевроле Нива» и его пассажирки – 38-летняя женщина и девочка 12 лет – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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