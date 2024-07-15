В Челябинске начинается четвертый этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается четвертый этап централизованных гидравлических испытаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 по 30 июля горячей воды не будет в 578 многоквартирных домах, 47 детских садах, 24 учебных и 16 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

По отдельному графику в июле проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными.

С перечнем домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, продолжается третий этап испытаний. С 9 июля от горячего водоснабжения отключены 887 многоквартирных домов и 99 социальных учреждений. Работы должны быть завершены 23 июля.

Челябинск, Софья Артемьева

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