На границе России и Казахстана поссорились мигранты

На границе Челябинской области и Казахстана подрались мигранты – так утверждают очевидцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на территории автомобильного пункта пропуска Бугристое, в секторе выезда из России.

В СМИ попали кадры конфликта: несколько мужчин громка кричат, машут руками, находятся в «боевых» позах, отскакивают друг от друга.

В полиции инцидент подтвердили, но уверяют, что обошлось без драки: конфликт был словесный, пострадавших нет, все участники покинули Россию.

Троицк, Павел Зварзин

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