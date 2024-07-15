На границе России и Казахстана поссорились мигранты

На границе Челябинской области и Казахстана подрались мигранты – так утверждают очевидцы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на территории автомобильного пункта пропуска Бугристое, в секторе выезда из России.
В СМИ попали кадры конфликта: несколько мужчин громка кричат, машут руками, находятся в «боевых» позах, отскакивают друг от друга.
В полиции инцидент подтвердили, но уверяют, что обошлось без драки: конфликт был словесный, пострадавших нет, все участники покинули Россию.
Троицк, Павел Зварзин
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