Штормовой weekend: в Челябинске повалило деревья и затопило жилые кварталы

В минувшие выходные в Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни затопили частный сектор и ряд кварталов многоэтажной застройки. Подтоплены подворья, подвалы, в некоторых многоквартирных домах протекла крыша. Особенно сложная ситуация отмечена в Ленинском районе.

Кроме того, шквалистый ветер повалил более 100 деревьев. В мэрии завили, что убрать деревья должны те, на чьей территории произошло обрушение.

Челябинск, Софья Артемьева

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