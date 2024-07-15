Тревожная тенденция: в российских вузах сокращается число кандидатов и докторов наук

Через 10 лет доля кандидатов наук в численности профессорско-преподавательского состава (ППС) российских вузов сократится на четверть, а докторов наук – более чем в 2 раза. К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия уже сейчас отстает по количеству выпускников аспирантуры от стран, лидирующих по глобальному инновационному индексу: количество выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, готовящихся к получению этой ученой степени.

По данным РАНХиГС, в течение 4 последних лет из ППС выбыло более 74 тысяч кандидатов наук, а аспирантуру окончили всего чуть более 66 тысяч претендентов.

Если тенденция сохранится, то к 2035 году, по оценке экспертов, доля кандидатов наук в численности профессорско-преподавательского состава снизится с 57,3% (в 2023 году) до 42,6%, а докторов наук – с 17,7% до 6,9%. В абсолютных цифрах стране будет не хватать 18 тысяч 200 первых и 2,5 тысяч вторых.

Одной из основных причин системной проблемы подготовки кадров высшей квалификации называют низкие стипендии аспирантов.

«Происходит некий «социальный сговор» – научный руководитель берет себе аспирантов, ведь ему выгодно, потому что у него идет стаж педагогической работы, – цитируют Ведомости вице-президента РАН, научного руководителя химического факультета МГУ Степана Калмыкова. – А аспиранту выгодно, потому что ему предоставляется почти бесплатное общежитие, он где-то работает, а ближе к концу аспирантуры он благополучно ее покидает».

Однако совмещать работу и научную деятельность тяжело, поэтому около половины аспирантов бросают учебу.

Москва, Игорь Юров

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